Yomraspor 2 - Kemerspor 2003 1
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YOMRASPOR 2 - KEMERSPOR 2003 1

Yomraspor 2 - Kemerspor 2003 1

TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Yomraspor ile Kemerspor 2003 Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Yomraspor 2-1 kazandı.

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Yomraspor 2 - Kemerspor 2003 1

TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Yomraspor ile Kemerspor 2003 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yomraspor 2-1 kazandı.

Yomraspor: Ömür Hacısalihoğlu, Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Mehmetcan Köse, Hamit Bayraktar, Yasin Hatipoğlu, Münür Satılmış, Yetkin Demir, Reha Kurt (46' Ertan Çolak), Fazlı Ayan (66' Muhammet Mahmut Emir), Ozan Çetinkaya (26' Selcan Pekkanlı)

Teknik Direktör: Raşit Çalık

Kemerspor 2003: Yavuz Özkan, Hasan Demir (53' Zekeriya Çakırca), Volkan Can, Akın Akman, Barış Sağır, Ahmet Mümin Papaker, Sergen Çelik, Umut Dilek, Burak Koçer, Cerem Talha Dinçer (73' Deniz Ataç), Burak Dost (64' Tahir Türker)

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Hakem: Bayram Başkan, Özcan Sultanoğlu, Gökhan Çelik, Emre Doğu

Goller: DK 49: Yasin Hatipoğlu (Yomraspor), DK 52: Umut Dilek (Kemerspor 2003), DK 69: Muhammet Mahmut Emir (Yomraspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Sinan Altınel (Yomraspor), DK 60: Ertan Çolak (Yomraspor), DK 85: Ahmet Mümin Papaker (Kemerspor 2003)

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