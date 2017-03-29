MANİSA BŞB.SK 3 - DÜZCESPOR 2

Manisa BŞB.SK 3 - Düzcespor 2
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Manisa BŞB.SK ile Düzcespor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 3-2 kazandı.
Manisa BŞB.SK: Fatih Demirlek, Ufukhan Bayraktar, Gökhan Payal, Olcay Turhan, Mehmet Yılmaz, Alper Akçam, Barış Ataş, Bilal Gücüyetmez, Berkin Kamil Arslan, Burak Can Kunt, Ali Öztürk
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
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Düzcespor: Salih Şenbaş, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Eray Eren (61' Berkant İstanbul), Mert Özkan, Oktay Gümüş (46' İsmail Türk), Rıdvan Sağlam, Berk Baran, Kerem Çağatay, Emre Pehlivan, Teoman Safa Erkan
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Hakem: Şeref Taştan, Ayhan Arısoy, Emin Barlas, Mehmet Avcı
Goller: DK 24: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK), DK 41: Alper Akçam (Manisa BŞB.SK), DK 43: Rıdvan Sağlam (Düzcespor), DK 90: İsmail Türk (Düzcespor), DK 90: Alper Akçam (Manisa BŞB.SK)
Sarı Kartlar: DK 26: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB.SK), DK 62: Kerem Çağatay (Düzcespor)
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