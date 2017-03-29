DARDANELSPOR 3 - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 2

Dardanelspor 3 - Türk Metal Kırıkkalespor 2
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Dardanelspor ile Türk Metal Kırıkkalespor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Dardanelspor 3-2 kazandı.
Dardanelspor: Enes Fidayeo, Caner Turp, Uğur Çelik (83' Alperen Topçular), Ufukcan Engin (83' Selim Asal), Sinan Akgöl, Nuri Fatih Aydın, Sergen Piçinciol, Ahmet Yazar, Mertcan Dursun (60' Fırat Aras), Uğur Uğur, Yusuf Bayram
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
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Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Taha Evke, İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Engin Akbaş (46' Samet Albayrak), Veysi Durmaz, Levent Kale, Buğra Şahiner (85' Lokman Akyıldız), Şervan Örenç, Ömer Faruk Ermeç, Muhammet Ali Kızılkaya (46' Uğur Kütük)
Teknik Direktör: Hasan Basri Kara
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Hakem: Burak Şeker, Yakup Yılmaz, Fatih Çeltikci, Muhammed Göz
Goller: DK 6: Ömer Faruk Ermeç (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 19: Yusuf Bayram (Dardanelspor), DK 29: Uğur Uğur (Dardanelspor), DK 55: Ömer Faruk Ermeç (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 90: Nuri Fatih Aydın (Dardanelspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Muhammet Ali Kızılkaya (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 45: İbrahim Sürgülü (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 86: Nuri Fatih Aydın (Dardanelspor)
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