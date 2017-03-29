TİRE 1922 SPOR 0 - BODRUM BEL. 3

Tire 1922 Spor 0 - Bodrum Bel. 3
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Tire 1922 Spor ile Bodrum Bel. Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 3-0 kazandı.
Tire 1922 Spor: Ömer Kahveci (46' Faik Mintaş), Erdinç Karakaş, Güner Okay, Yusuf Turhan, Cemal Şener, Hakan Yağmurkaya (59' Doğan Seçkin Şavkın), Furkan Tuşik (70' Orhan Kural), Emre Yüksektepe, Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Melih Vardar
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
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Bodrum Bel.: Erhan Kuşkapan, Tolga Deniz, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Emrah Öztürk, Emrah Kaya, Erkan Değişmez, Mehmet Bağlı (73' Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Agah Oktay Yılmaz, Kağan Miray Bağış (77' Celal Dumanlı), Çağrı Tekin (83' Ali Koçak)
Teknik Direktör: Necati Erkmen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Çağlar Mehmet Uludağ, Utku Tunavelioğlu, Aytaç Coşar
Goller: DK 12: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 38: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 65: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 9: Yusuf Turhan (Tire 1922 Spor), DK 56: Melih Vardar (Tire 1922 Spor), DK 76: Emre Yüksektepe (Tire 1922 Spor), DK 85: Alparslan Boyraz (Tire 1922 Spor)
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