ORDUSPOR 2 - DARICA G.BİRLİĞİ 3

Orduspor 2 - Darıca G.Birliği 3
TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Orduspor ile Darıca G.Birliği 19 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-2 kazandı.
Orduspor: Kaan Kars, Yasin Öztop, Burak Demireğen, Asım Can Çaykıran, Arda Arslan, Özgen Erdem, Burak Özsoy, Alihan Öztürk (60' Muhammet Can Öztürk), Emre Usta (69' Furkan Mızrak), Oluş Şensöz, Murat Torun
Teknik Direktör:
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Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Selçuk Baştürk, Kerem Kaya, Yusuf Orhan, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Aziz Kızılgün (64' Murat Can Bölükbaşı), Doğancan Aynacı (85' Metehan Yatkın), Abuzer Toplu (77' Özer Kutlu), Gökhan Erdoğan
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Nuri Karahançer, Muammer Uçar, Ahmet Ulu, Özgür Reha Alıcı
Goller: DK 9: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 14: Özgen Erdem (Orduspor), DK 27: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 32: Yasin Öztop (Darıca G.Birliği), DK 90: Murat Torun (Orduspor)
Sarı Kartlar: DK 25: Asım Can Çaykıran (Orduspor), DK 79: Yasin Öztop (Orduspor)
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