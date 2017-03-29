Orduspor 2 - Darıca G.Birliği 3
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ORDUSPOR 2 - DARICA G.BİRLİĞİ 3

Orduspor 2 - Darıca G.Birliği 3

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Orduspor ile Darıca G.Birliği 19 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-2 kazandı.

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Orduspor 2 - Darıca G.Birliği 3

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Orduspor ile Darıca G.Birliği 19 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-2 kazandı.

Orduspor: Kaan Kars, Yasin Öztop, Burak Demireğen, Asım Can Çaykıran, Arda Arslan, Özgen Erdem, Burak Özsoy, Alihan Öztürk (60' Muhammet Can Öztürk), Emre Usta (69' Furkan Mızrak), Oluş Şensöz, Murat Torun

Teknik Direktör:

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Selçuk Baştürk, Kerem Kaya, Yusuf Orhan, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Aziz Kızılgün (64' Murat Can Bölükbaşı), Doğancan Aynacı (85' Metehan Yatkın), Abuzer Toplu (77' Özer Kutlu), Gökhan Erdoğan

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Hakem: Nuri Karahançer, Muammer Uçar, Ahmet Ulu, Özgür Reha Alıcı

Goller: DK 9: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 14: Özgen Erdem (Orduspor), DK 27: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 32: Yasin Öztop (Darıca G.Birliği), DK 90: Murat Torun (Orduspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Asım Can Çaykıran (Orduspor), DK 79: Yasin Öztop (Orduspor)

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