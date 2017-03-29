Tarsus İdman Yurdu 5 - Payas Bel. 0
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TARSUS İDMAN YURDU 5 - PAYAS BEL. 0

Tarsus İdman Yurdu 5 - Payas Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 5-0 kazandı.

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Tarsus İdman Yurdu 5 - Payas Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 5-0 kazandı.

Tarsus İdman Yurdu: Yaşar Memişoğullarından, Fırat Hekimoğlu, Sefa Durmuş (75' Abdurrahman Ayhanoğlu), Semih Oğuz, Cemal Kavalcı, Yılmaz Can Taşkıran, Gökhan Çırak, Sefa Aktepe (70' Mert Özdestici), İlyas Yavuz, Ogün Aytaç Yavuz (84' Erhan Kılınç), Muzaffer Özcanlı

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Muhammet Ali Yenilmez, Eşref Koçak (70' Mustafa Yıldız), Burak Can Çoban, Orçun Gencebay, Oğuzhan Baykal (46' Sezer Çelik), Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Ali Yıldırım (46' Fatih Gümüşel), Hüseyin Yahyaoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Seçkin

Hakem: Burak Kalkandelen, Ufuk Uğurlu, Ahmet Yaşılak, Ali Uğurtan Demirtaş

Goller: DK 29: Muzaffer Özcanlı (Tarsus İdman Yurdu), DK 35: Gökhan Çırak (Tarsus İdman Yurdu), DK 40: İlyas Yavuz (Tarsus İdman Yurdu), DK 58: Yılmaz Can Taşkıran (Tarsus İdman Yurdu), DK 85: Gökhan Çırak (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: DK 66: Cemal Kavalcı (Tarsus İdman Yurdu), DK 85: Ahmet Üçgün (Payas Bel.)

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