Bayrampaşa 4 - Sultanbeyli Bel. 0
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BAYRAMPAŞA 4 - SULTANBEYLİ BEL. 0

Bayrampaşa 4 - Sultanbeyli Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Bayrampaşa ile Sultanbeyli Bel. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayrampaşa 4-0 kazandı.

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Bayrampaşa 4 - Sultanbeyli Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Bayrampaşa ile Sultanbeyli Bel. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayrampaşa 4-0 kazandı.

Bayrampaşa: Yunus Emre Genç, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu (46' Metin Sevinç), Polat Güren, Güray Fırat, Bülent Kocabey (82' Hamdi Çavuşoğlu), Recep Soner Cihan, Furkan Çil, Said Can Açıkalın, Sefa Korkmaz, Kubilay Serbest (64' Ahmet Keleş)

Teknik Direktör: Murat Şenvardar

Sultanbeyli Bel.: Mehmet Can Küçükalioğlu, Cihan Güneş, İbrahim Necipoğlu, Fatih Dalgıç, Güven Şen, Dursun Türk, Gökhan Sürücü, Kadir Salih (46' İbrahim Taylan Uzunoğlu), Sabur Eser (79' İsmail Şahin), Gökhan Cingirt, Enes Çavuş (46' Emrah Şahinçiftçi)

Teknik Direktör: Dağut Şahin

Hakem: Sabit Selvi, Serdar İla, Erhan Gündüz, Fatih Pazı

Goller: DK 23: Sefa Korkmaz (Bayrampaşa), DK 25: Said Can Açıkalın (Bayrampaşa), DK 41: Said Can Açıkalın (Bayrampaşa), DK 85: Metin Sevinç (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: DK 19: Güray Fırat (Bayrampaşa), DK 28: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 77: Polat Güren (Bayrampaşa), DK 82: Güven Şen (Sultanbeyli Bel.)

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