ELAZİZ BELEDİYESPOR 1 - ADLİYESPOR 1

Elaziz Belediyespor 1 - Adliyespor 1
TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Elaziz Belediyespor ile Adliyespor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Serhat Maden, Emrah Yollu, Berkan Ercan (57' Ekrem Aydemir), Tufan Deniz Gelen, Ekrem Sütçü, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü, Mehmet Güler (90' Mustafa Bedirhan Çelik), Okan Sarı
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
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Adliyespor: Onurcan Piri, Oğuzhan Azğar, Temel Taşkın, İsmail Sevindi, Şükrü Topal, Ayberk Altan (90' Önder Akdağ), Kadir Torbacı, Mehmet Talha Bulut, Caner Özden (81' Murat Almış), Aykut Çift (90' Oktay Balcı), Ferdi Konak
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Abar, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz, Hüseyin Gökberk Arslan
Goller: DK 48: Temel Taşkın (Adliyespor), DK 72: Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 14: Mehmet Güler (Elaziz Belediyespor), DK 57: Caner Özden (Adliyespor), DK 66: Aykut Çift (Adliyespor), DK 71: İsmail Sevindi (Adliyespor), DK 71: Ayberk Altan (Adliyespor)
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