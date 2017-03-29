Elaziz Belediyespor 1 - Adliyespor 1
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ELAZİZ BELEDİYESPOR 1 - ADLİYESPOR 1

Elaziz Belediyespor 1 - Adliyespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Elaziz Belediyespor ile Adliyespor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Elaziz Belediyespor 1 - Adliyespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Elaziz Belediyespor ile Adliyespor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Serhat Maden, Emrah Yollu, Berkan Ercan (57' Ekrem Aydemir), Tufan Deniz Gelen, Ekrem Sütçü, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü, Mehmet Güler (90' Mustafa Bedirhan Çelik), Okan Sarı

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

Adliyespor: Onurcan Piri, Oğuzhan Azğar, Temel Taşkın, İsmail Sevindi, Şükrü Topal, Ayberk Altan (90' Önder Akdağ), Kadir Torbacı, Mehmet Talha Bulut, Caner Özden (81' Murat Almış), Aykut Çift (90' Oktay Balcı), Ferdi Konak

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Hakem: Emre Abar, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz, Hüseyin Gökberk Arslan

Goller: DK 48: Temel Taşkın (Adliyespor), DK 72: Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 14: Mehmet Güler (Elaziz Belediyespor), DK 57: Caner Özden (Adliyespor), DK 66: Aykut Çift (Adliyespor), DK 71: İsmail Sevindi (Adliyespor), DK 71: Ayberk Altan (Adliyespor)

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