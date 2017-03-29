İŞTE ÇATALCA SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çatalca Spor - Silivrispor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Çatalca Spor - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 29. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Eyüpcan Delibalta, Sadık Arda Yılmaztürk, Serkan Urgancı, Doğan Özcan, Arif Güner, Enes Erdal İç, Oğuzhan Yıldız, Mükail Baydır, Gökhan Günel, Gökhan Demir, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Kadir Akbulut
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Silivrispor: Güray Kula, Özgür Ergün, İbrahim Fatih Dilek, Yunus Yaşar, Oğuz Yavuz, Murat Akçay, Adem Çalık, Güney Polat, Cihan Topaloğlu, Fuat Yaman, Fahri Eren Pamuk
Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Taşkınsoy, Sedat Bayrak, Murat Erölmez, Kemal Mavi
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