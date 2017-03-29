İŞTE DARDANELSPOR - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Dardanelspor - Türk Metal Kırıkkalespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Dardanelspor - Türk Metal Kırıkkalespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 29. Haftasında 18 Mart Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 18 Mart
Dardanelspor: Sinan Akgöl, Uğur Çelik, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Ufukcan Engin, Caner Turp, Sergen Piçinciol, Enes Fidayeo, Ahmet Yazar, Yusuf Bayram, Mertcan Dursun
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
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Türk Metal Kırıkkalespor: Muhammet Ali Kızılkaya, Veysi Durmaz, Taha Evke, Can Avcı, Engin Akbaş, Buğra Şahiner, Uğur Aygören, Şervan Örenç, Levent Kale, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü
Teknik Direktör: Hasan Basri Kara
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Şeker, Yakup Yılmaz, Fatih Çeltikci, Muhammed Göz
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