İşte Dardanelspor - Türk Metal Kırıkkalespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DARDANELSPOR - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Dardanelspor - Türk Metal Kırıkkalespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Dardanelspor ile Türk Metal Kırıkkalespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Dardanelspor - Türk Metal Kırıkkalespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Dardanelspor - Türk Metal Kırıkkalespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 29. Haftasında 18 Mart Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 18 Mart

Dardanelspor: Sinan Akgöl, Uğur Çelik, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Ufukcan Engin, Caner Turp, Sergen Piçinciol, Enes Fidayeo, Ahmet Yazar, Yusuf Bayram, Mertcan Dursun

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Türk Metal Kırıkkalespor: Muhammet Ali Kızılkaya, Veysi Durmaz, Taha Evke, Can Avcı, Engin Akbaş, Buğra Şahiner, Uğur Aygören, Şervan Örenç, Levent Kale, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü

Teknik Direktör: Hasan Basri Kara

Hakem: Burak Şeker, Yakup Yılmaz, Fatih Çeltikci, Muhammed Göz

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