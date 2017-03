"SÜPER LİG, AFRİKALI GENÇLERİ DOYURMA YERİ DEĞİL"

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yabancı kuralı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın konuğu oldu.



Vural dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar :



'BÜYÜK TAKIMLA ÇALIŞMAK NASİP OLDU'



"Yabancı olduğumuz camia değil. Nasip bugüneymiş. Göztepe'nin lige 9 hafta kala teknik direktörü oldum. Yabancılık çektim diyemem. Başkanımızın tarzı çok farklı, çok insancıl, önemli bir iş adamı. Futbola bakışı siyasi ve ticari anlamda değil. Tamamen Göztepe taraftarı gibi başkanlık yapan biri. Büyük bir başkanla çalışmak, kulüp çalışanları için büyük şans. Süper Lig'den birçok takımla görüştüm. Ama tercihimi Göztepe'den yana kullandım.

Her zaman espri yapardım, "Büyük takımla çalışmak nasip olmadı" diye. Ama şu an nasip oldu. 1925'te kurulmuş eski bir takım. Dolayısıyla çok güzel bir tesisi var, müthiş bir taraftarı var. Oyuncular takımın ferdi olduğunun farkındalar. 6. sıradayız averajla. İkinci direkt çıkıyor. Geri kalan 4 takım play-off oynayacak. Üç tane 40 puanlı takımdan biriyiz. Mücadelenin içerisinde Göztepe olarak direkt çıkabilir miyiz diye uğraşacağız. Kulüp anlayışına uygun olan bir yer. Umarım Giresunspor maçına kadar bir ilerleme kaydedip onların karşısına kazanmak için çıkacağız"



'KULÜPLER BİRLİĞİ SADECE 18 TAKIMI TEMSİL ETMEMELİ'



"Samet Aybaba ve Mustafa Denizli Türkiye'nin en değerli hocaları. İş yapacak antrenörleri görmek mutlu ediyor herhalde. Bizim de onları mahcup etmememiz gerekiyor. Bu lig Süper Lig'den farklı bir lig değil. Bu ülkenin 120 tane profesyonel takımı var. Kulüpler Birliği'nin sadece 18 takımı temsil etmesi bana doğru gelmiyor. Türk futbolunun altyapısını sıkıntılar içerisinde bırakmak bir şey kazandırmaz. Bu liglere önem verilmeli. Süper Lig'den iki takımdan teklif aldım. Ben tercihimi TFF 1. Lig'den yana kullandım. Biz bunu başarırsak İzmir'in Göztepe'nin nasıl sevince boğulacağını biliyorum. Başarırsak ne mutlu bize."



'SÜPER LİG AFRİKALI GENÇLERİ DOYURMA LİGİ DEĞİL'



"Bizim gibi Avrupa futbolunun içinde olmak isteyen bir ülkenin yabancı sınırını kaldırması lazım. Bunları kaldırmak altyapıyı ihmal etmek anlamına gelmiyor. Türk futbolcunun yetişmesinde katkıda bulunmak lazım. Yarışın içinde bulunmak gerekiyor. Türk futbolunu geliştirmeliyiz. Lige bakıyorum her yer simsiyah. Afrikalı gençleri doyurma ligi değil burası. Bu konu ayaküstü tartışılacak bir konu da değil. İnsanların görüşlerini değiştirmek zorunda değiliz."



