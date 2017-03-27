"Türk Milli Takımı'ndan davet aldım ama Türk değilim!"
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"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDAN DAVET ALDIM AMA TÜRK DEĞİLİM!"

"Türk Milli Takımı'ndan davet aldım ama Türk değilim!"

Almanya'da Hoffenheim forması giyen Niklas Süle, soyadının Türkçe'yi çağrıştırdığı için 16 yaşında Türk Milli Takımı'ndan davet aldığını açıkladı. 

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Almanya Milli Takım oyuncularından Niklas Süle, Türkiye ile herhangi bir bağı olmamasına karşın, 16 yaşındayken Türk Milli Takımı'ndan davet aldığını açıkladı.

Soyadının Türkçe'yi çağrıştırdığı için Türk yetkililerden aldığı telefonu hiçbir zaman unutamayacağını belirten genç oyuncu, ''Beni aradılar ve milli takım için oynamamı söylediler. Ben de Türk olmadığım yanıtını verince, büyük hayal kırıklığı yaşadılar'' diye konuştu. 'Süle' olan soyadının Türkiye ile bir alakasının olmadığını belirten 22 yaşındaki savunmacı, ''Babam Almanya doğumlu, ancak kökenleri Macaristan'dan geliyor'' dedi.

Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Süle, yeni sezonda 20 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutacak.

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