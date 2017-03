İRFAN BUZ: "REHAVETE GİRMEYE MÜSAADE ETMEYİZ"

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, futbolun ciddi bir oyun olduğunu belirterek, kesinlikle rehavete kapılmayacaklarını söyledi.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Elazığspor ile ciddi bir maça çıkacaklarını ifade etti.



Takımın havasının iyi olduğunu, cezalı ve sakat olan arkadaşlarının bulunduğunu anlatan Buz, "Ferhat Kiraz’ın Elazığspor maçında oynaması zor görünüyor. Sadık’ın sakatlığı devam ediyor. Kaptanımız Sedat kart cezalısı. Bu eksik arkadaşlarımızın haricinde diğer arkadaşlarımız hazır durumda. Tamamen Elazığspor maçına odaklanmış durumda çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Buz, ligde bulundukları konumu futbolcu arkadaşlarıyla her zaman değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Bulunduğumuz durumu tamamen ciddiye alıyoruz. Farklı bir durumun olacağını, gaflete uğrayacağımızı kesinlikle düşünmüyoruz. Kaldı ki futbol çok ciddi bir oyundur. O yüzden kesinlikle rehavete girmeye müsaade etmeyiz. Biz her zaman müsabaka müsabaka gideceğimizi söyledik. Şu an da tamamen Elazığspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Oradaki 3 puan bizi ilgilendiriyor. Başka da bizi hiçbir şey ilgilendirmiyor."

Burak Köse