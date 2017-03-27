CAS'tan Trabzonspor'a ret

2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili UEFA’ya yaptığı itirazdan istediğini alamayan Trabzonspor’un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ndeki (CAS) itirazına ret kararı verildi.

UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuran Trabzonspor Kulübü'nün itirazı reddedildi.

Trabzonspor, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na, Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu. UEFA Temyiz Kurulu'na yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan Trabzonspor, konuyu CAS'a götürmüştü. CAS ise Trabzonspor’un Fenerbahçe aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.