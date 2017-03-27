İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
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İPEK ÖZGÜDEN ÖZEN YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Aydın Doğan Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda, İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi.

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Yönetim kurulunda, Haldun Domaç başkan yardımcısı, Murat Ağca sayman üye, Neşe Gündoğan genel sekreter; Bora Gönenç, Salih Münir Yaraş, İlhan Ağırbaş, Ayşegül Baklacı, İzzet Türkkal ve Şükrü Çaprazlı da üye olarak yer aldı.

Özen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Atletizm Vakfı’nın varlığını ispat eden ve konumunu belirleyen doğrultuda etkinliklerle atletizmin tüm paydaşlarına değer katan projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile iş birliği protokolüne imza atarak atletizm için heyecan verici bir sinerji oluşturduklarını belirten Özen, şunları kaydetti:

"Vakfımızın üyeleri atletizme gönül vermiş; akademisyen, gazeteci, iletişimci, ekonomist, eğitimci, antrenör, atlet, yönetici gibi çok değerli birikimleri olan kişiler. Bu gücümüzün yanı sıra birikimlerimiz ve ortak aklımız ile her birimiz yeni dönemde Türk atletizmine daha etkin hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde atletizmin gelişimine daha fazla katkıda bulunmak, daha fazla sayıda genç atlete destek olmak, üyelerimiz ve atletizme gönül verenler ve sponsorların desteği ile daha fazla kaynak yaratmayı hedefliyoruz."

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