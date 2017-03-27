MİNDERDE HEYECAN BAŞLIYOR

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 28 Mart Salı günü Macaristan'da başlayacak.
Szombathely kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi, erkekler ve kadınlarda toplam 24 sporcu temsil edecek.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, altyapıdaki sporcuların her zaman başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Hedefimiz takım halinde dereceye girmek. Tüm sporculardan madalya bekliyoruz. Geçen seneki başarının üstüne koymak istiyoruz." dedi.
Milli güreşçilerin rakipleri yapılacak tartı ve kura çekiminin ardından belli olacak.
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 2 Nisan'da sona erecek.
Şampiyonada mücadele edecek sporcular ve sıkletleri şöyle:
Erkekler:
Grekoromen stil:
59 kilo: Abdurrahman Altan
66 kilo: Volkan Çakıl
71 kilo: Murat Dağ
75 kilo: Fatih Cengiz
80 kilo: Burhan Akbudak
85 kilo: Ali Cengiz
98 kilo: Fatih Başköy
130 kilo: Osman Yıldırım
Serbest stil:
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Sedat Özdemir
65 kilo: Haydar Yavuz
70 kilo: Muhammed Akdeniz
74 kilo: Nuri Temur
86 kilo: Murat Ertürk
97 kilo: Yunus Emre Dede
125 kilo: Salim Ercan
Kadınlar:
48 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Emine Çataloğlu
55 kilo: Bediha Gün
58 kilo: Derya Bayhan
60 kilo: Gamze Nur Adakan
63 kilo: Sinem Topçu
69 kilo: Buse Tosun
75 kilo: Beste Altuğ