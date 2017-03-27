MİNDERDE HEYECAN BAŞLIYOR

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 28 Mart Salı günü Macaristan'da başlayacak.

Szombathely kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi, erkekler ve kadınlarda toplam 24 sporcu temsil edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, altyapıdaki sporcuların her zaman başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Hedefimiz takım halinde dereceye girmek. Tüm sporculardan madalya bekliyoruz. Geçen seneki başarının üstüne koymak istiyoruz." dedi.

Milli güreşçilerin rakipleri yapılacak tartı ve kura çekiminin ardından belli olacak.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 2 Nisan'da sona erecek.

Şampiyonada mücadele edecek sporcular ve sıkletleri şöyle:

Erkekler:

Grekoromen stil:

59 kilo: Abdurrahman Altan

66 kilo: Volkan Çakıl

71 kilo: Murat Dağ

75 kilo: Fatih Cengiz

80 kilo: Burhan Akbudak

85 kilo: Ali Cengiz

98 kilo: Fatih Başköy

130 kilo: Osman Yıldırım

Serbest stil:

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Sedat Özdemir

65 kilo: Haydar Yavuz

70 kilo: Muhammed Akdeniz

74 kilo: Nuri Temur

86 kilo: Murat Ertürk

97 kilo: Yunus Emre Dede

125 kilo: Salim Ercan

Kadınlar:

48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Emine Çataloğlu

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Derya Bayhan

60 kilo: Gamze Nur Adakan

63 kilo: Sinem Topçu

69 kilo: Buse Tosun

75 kilo: Beste Altuğ