BATALLA’NIN FORMASINA 10 BİN TL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Namık Kemal Spor Kulübü’nün 44’üncü kuruluş yıldönümü etkinliğinde kulüp yararına düzenlenen açık artırmada Bursasporlu Batalla’nın formasını 10 bin TL’ye satın aldı.

Namık Kemal Mahallesi’nin güzelleşmesi ve spor kulübünün de güçlenmesi için desteklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Altepe, “Yeter ki gençlerimiz zararlı alışkanlıklardan uzak dursun ve spor yapsın” dedi.

Amatör spor kulüplerine saha ve malzeme konusunda her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe beraberindeki Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Namık Kemal Spor Kulübü’nün 44’üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı. Burada başarılı sporculara madalya takıp, kupalarını veren Başka Altepe, geçmişten bugüne hizmet veren kulüp başkan ve yöneticilerine teşekkür etti. Gerek Osmangazi gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de Namık Kemal Mahallesi’nin gelişmesi ve güzelleşmesi için her türlü yatırımı yaptıklarını dile getiren Başkan Altepe, “Burada tören yaptığımız alanda da 6 binayı kamulaştırıp, yıktık. Bizlere düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Hem Osmangazi Belediyemiz hem Büyükşehir Belediyesi olarak mahallemizin daha güzelleşmesi ve kulübümüzün de güçlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yeter ki gençlerimiz boş vakitlerini sporla değerlendirsin ve zararlı alışkanlıklardan uzak dursun” dedi.

Etkinlikler kapsamında kulübe gelir sağlanması amacıyla açık artırma ile forma satışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Bursaspor’un yıldız futbolcusu Batalla’nın formasına 10 bin TL vererek, kulübe katkı sağladı.