MOLDOVA'NIN HOCASI UMUTLU

Türkiye ile özel maçta karşılaşacak Moldova A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Igor Dobrovolski, "Müsabakada takımımdan iyi bir performans bekliyorum" dedi.

Dobrovolski, milli maçın oynanacağı Yeni Eskişehir Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Milli Takımı'nın güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Dobrovolski, şunları söyledi:

"Şu ana kadar istatistiksel açıdan başarılı olamadık. Yarın akşamdan itibaren bunu değiştirmeyi planlıyoruz. Moldova futbolunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Müsabakada takımımdan iyi bir performans bekliyorum. İyi bir sonuç için sahaya çıkacağız. Geçen hafta biz de Avusturya ile maç yaptık. Türkiye ile maçımız aynı saatte olduğu için maçı canlı takip edemedik ancak daha sonra maç analizi yaptık. Türkiye'ye karşı nasıl oynayabileceğimiz düşüncesine vardık. Türk Milli Takımı'nın son üç maçına baktığımızda rotasyon olduğunun farkındayız."

Moldova milli maça hazır

Moldova Milli Takımı, özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Dobrovolski yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.