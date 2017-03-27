GOMEZ'Lİ ALMANYA'DAN AZERBAYCAN'A FARK

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu maçında Almanya, deplasmanda Azerbaycan'ı 4-1 yendi.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde heyecan sürüyor.
C Grubu'nda Almanya, deplasmanda Azerbaycan'ı 4-1 yendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 81. dakikalarda Andre Schürrle, 36. dakikada Thomas Müller ve 45. dakikada eski Beşiktaşlı Mario Gomez attı. Azerbaycan'ın tek golünü 31. dakikada Dmitri Nazarov kaydetti.
bu sonucla C Grubu'nda Lider Almanya, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. Azerbaycan ise 7 puanda kaldı.
Çekya'dan San Marino'ya yarım düzine gol
Aynı grupta Çekya, konuk olduğu San Marino karşısında 6-0'lık skorla farklı galip geldi. Çekya'nın gollerini 17 ve 24. dakikalarda Antonin Barak, 19 ve 77. dakikalarda Vladimir Darida, 26. dakikada Theodor Gebre Selassie, 43. dakikada Michal Krmencik attı.
Çekya bu galibiyetle, 8 puana ulaşırken San Marino yine puana hasret kaldı.