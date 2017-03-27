Aras Özbiliz attı, Ermenistan galip
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ARAS ÖZBİLİZ ATTI, ERMENİSTAN GALİP

Aras Özbiliz attı, Ermenistan galip

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Ermenistan, Kazakistan'ı 2-0 mağlup ederken Beşiktaş'ta forma giyen Aras Özbiliz bir gol kaydetti.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Ermenistan, Kazakistan'ı 2-0 mağlup ederken Beşiktaş'ta forma giyen Aras Özbiliz bir gol kaydetti.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ermenistan aradığı golü 73. dakikada Manchester United'da forma giyen Henrik Mkhitaryan ile buldu. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Aras Özbiliz farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 3 puan ayrıldı.

Kazakistan, Sergiy Malyi'nin 64. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Ermenistan puanını 6 çıkarırken, Kazakistan 2 puanda kaldı.

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