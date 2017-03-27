"ALTYAPILAR AKRABANIN ÇALIŞACAĞI YERLER DEĞİL"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının, Eskişehir seyircisiyle milli takımın bütünleşmesi için önemli bir fırsat olacağını söyledi. Milli Takım'ın gruptaki şansı konusunda ise Terim, "Önemli olan bizim kazanmamız. Kazanmaya devam ettikçe yerimiz yükselecektir. Şimdi bir golle 4'üncü sıradayız. Haziran ayında iki numaraya geleceğimizi umuyorum" dedi.

Terim, Yeni Eskişehir Stadı'nda futbolcu Çağlar Söyüncü ile düzenlediği basın toplantısında, bir-iki futbolcunun MR'ının çekilmediği için Moldova maçı kadrosunun şu anda hazır olmadığını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, Moldova maçının, aday kadroda bulunan yeni yüzlerin performansının denenmesi açısında imkan sağlayacağını bildirdi.

"Eskişehir seyircisiyle milli takımın bütünleşmesi için Moldova maçı önemli"

Eskişehir'de ilk kez bir milli maçın yapıldığını ifade eden Terim, şöyle konuştu:

"Burada ilk defa oynanacak olması önemli. Eskişehir futbol değerlerine sahip bir şehir. Önemli bir futbol geleneği ve kültürü var. Taraftar kültürü de çok gelişmiş bir kent. Yarın Eskişehir seyircisiyle milli takımın bütünleşmesi için Moldova maçı önemli bir vesile ve fırsat olacak. Milli maçın hiçbir zaman puan ya da hazırlık maçı gibi ayrımı olmaz. Yarın da böyle hareket edeceğiz. Düşüncemizde, tavrımızda, tarzımızda bir değişiklik olmayacak galibiyet adına. Sonuç ne olur bilmem. Burada kazanıp maçı geçmek, Eskişehir'de ilk maçı galibiyetle bitirmek en büyük arzumuz. Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Eskişehir'de ilk galibiyetimizi alarak devam edeceğiz."

"Haziran ayında iki numaraya geleceğimizi umuyorum"

Terim, "Milli Takım'ın gruptaki şansı nedir?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Diğer takımların maçlarının sonucu ne olursa olsun siz kazandığınız zaman bir anlam taşıyor. Futboldaki şu gerçeği unutmamak lazım, siz kazanacaksınız sonra öbürlerine bakacaksınız. İlk 4 koptu gidiyor. Baktığımızda 8 puanınız var. Bu önemli. İçeride oynayacağımız için hesapları siz de yapıyorsunuzdur. Önemli olan bizim kazanmamız. Kazanmaya devam ettikçe yerimiz yükselecektir. Şimdi bir golle 4'üncü sıradayız. Haziran ayında iki numaraya geleceğimizi umuyorum. Hollanda, İzlanda, Çek Cumhuriyeti maçları arefesindeki durumumuza döndük. O atmosfer bizim için önemli."

"Emre Mor bana '90 dakikayı çıkaramam' dedi"

Bir gazetecinin "Finlandiya maçında Emre Mor oyuna girdiğinde herkes heyecana kapıldı. Emre Mor'un gelişimi adına neler söyleyeceksiniz?" sorusunu Terim, şöyle yanıtladı:

"Emre Mor'u hepimiz kabul ediyoruz ki önemli bir yetenek. Ancak o da kabul ediyor ki bir takım şeyleri zaman içerisinde değiştirmeli. Borussia Dormund'da son zamanda çok şans almıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Geçen yıl bu zamanlar Danimarka'nın bir yerindeyken bir yıl gibi kısa zaman içinde birden bire yükseldi. Bu çok kolay kaldırılabilecek bir şey değil. Zaman zaman konuşuyorum, Kolektif oynamayı daha çok artırmalı. Onun Allah'tan gelen yeteneğini kaleye en yakın yerlerde kullanmasında fayda var. Oraya da güçlü gelmesi ve arkadaşlarıyla oynayarak gelmesi iyi olacak. Arkamdan 'Emre Mor'u oyuna sok' diye söylüyorlar. Herkes onu çok seviyor. Geçemeyeceği oyuncu yok saha içinde. Kendisi '90 dakikayı çıkaramam' gibi bir yaklaşımda bulundu. Herkes ondan çok şey bekliyor. Bu baskı da onu rahatsız etmiş olabilir."

"Altyapılar akrabanın çalışacağı yerler değil"

Terim, "Kulüplerde altyapıya önem verilememesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın gruptan çıkarak mayıs ayında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi.

Futbolcunun altyapıdan çıkmasının tesadüf ve şans olmadığına değinen Terim, şunları kaydetti:

"Bu bilinçli çalışmanın, yürekli çalışmanı sonucudur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eğitim departmanı, eğiticilerin eğitimi konusunda birçok hamle yapıyor. Son çıkarttığımız 15 kitabı dağıtıyor, eğitim veriyoruz. Onların sorumlularıyla altyapılarla ilgili konuşuyoruz. Değişik tedbirler almaya çalıyoruz. Yarışma grupları var 21, 19, 17 gibi. Altyapıya gereken önemi veren kulüplere teşekkür ediyorum. Sahası, duşu, soyunma odası olmayan bizde, doktoru olmayan bizde, bazı maçlara ambulansta imtina edenler bile var. Altyapılar akrabanın çalışacağı yerler değil, uzmanlık alanıdır. Altyapılar kolay kolay değişmemesi gereken yerlerdir. Kulübün profesyoneller değişmez. Onlar kulübün hafızasıdır."

Çağlar Söyüncü ise son 1,5 yılın kendisi için çok iyi geçtiğini belirterek, Almanya macerasının da iyi gittiğini bildirdi.