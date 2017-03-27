"BU KARAR, BENİ GALATASARAY'DAN UZAKLAŞTIRDI"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in Galatasaray’dan ihraç edilmemesiyle ilgili, "Ben çocukluğumda Galatasaraylı olarak büyüdüm, ama şu anda Galatasaray'ın almış olduğu bu kararın beni Galatasaray'dan uzaklaştırdığını söylemeliyim" dedi.

Partisince düzenlenen çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Yıldız, AK Parti Ürgüp İlçe Teşkilatını ziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldız, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Hakan Şükür ve Arif Erdem’in Galatasaray’dan ihraç edilmemesini eleştirdi.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi farklı siyasi görüşteki vatandaşların meydanlara inerek ülkesine sahip çıktığını, tüm görüş ve renkler arasında birlik ve beraberlik oluştuğunu ifade eden Yıldız, Galatasaray yönetiminin aldığı kararın vicdanları yaraladığını kaydetti.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Biz, 15 Temmuz'da meydanlara çıkarken yanımızdakine 'Sen hangi partidensin veya hangi takımdansın' diye sormadık, yalnızca Türkiye'nin birlik ve beraberliğini düşündük. Açıkçası ben çocukluğumda Galatasaraylı olarak büyüdüğümü söylemem lazım ama şu anda Galatasaray’ın bu kararı, Galatasaray’dan uzaklaştırdığını söylemeliyim. Herhangi bir partiden olabilir ama hiçbir şekilde Türkiye’nin 15 Temmuz tehdidine kayıtsız kalamaz. Galatasaray’ın aldığı bu karar bununla alakalı kayıtsızlığı gösteren bir karardır. Buna oy verenler de vermeyenler de oldu ama bu kararla ilgili oy verenlerin toplum vicdanını, özellikle taraftarlarını yaraladığını bilmelerini istiyorum."