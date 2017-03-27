HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM İHRAÇ EDİLDİ

Galatasaray'dan flaş karar... Galatasaray Yönetim Kurulu'nun yaptığı olağanüstü toplantıda, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği açıklandı.

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılı oldukları gerekçesiyle disipline sevk edilen üyelerin durumu da ele alınmış ve yönetim kurulunun ihraç kararları delegelerin oyuna sunulmuştu.

Oylama sonucu sanıklar Zekeriya Öz, Şehabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu ve İsmail Demiriz kulüp üyeliğinden oy çokluğu ile ihraç edilmişti. Kaçak durumunda olan ve haklarında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür ve Arif Erdem ile ilgili ihraç kararı ise oy çokluğuyla reddedilmişti.

Şükür ve Erdem ile ilgili bu karar büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı ve 2 eski futbolcunun durumu bir kez daha ele aldı.

Türk Telekom Arena'da yapılan ve yaklaşık iki saat süren toplantıda, Şükür ve Erdem'in üyeliklerinin düşürülmesine karar verildi.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması

Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden konuya ilişkin kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 'Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine' karar verilmiştir" denildi.