DEMİRÖREN'DEN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın söylemine katılıyorum. Yabancı sayısını azaltmamız ve Türk futbolcuların önünü açmak için yerli sayısını artırmamız gerektiğine inanıyorum. Kulüpler Birliği bunu kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız" dedi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Spor Toto Süper Lig'deki "yabancı sayısı kuralı"yla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Beinsports'a açıklamalarda bulunan Demirören, şunları söyledi:

"Benim ilk başkanlık dönemimde yabancı oyuncu sayısı 11'e kadar serbestti, sahada da 8'i bulunabiliyordu (6-2). Bir sonraki sezonda yabancı sayısını 6'sı sahada olmak üzere 8'e düşürdük. Bu uygulamalar sonunda Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırının kalkması talebi geldi. Kulüplerimizin isteklerine göre hareket eden bir kurum olarak biz de 'Tamam' dedik. Hocamız da yabancı artışını değerlendirirken, 'Türk futbolcusunun Avrupa'ya gidişini sağlayacak sistemi oluşturalım' dedi ve şimdiki mevcut sistemi getirdik. Kulüpler de buna göre yatırım yaptılar. Bu karar 4 senelik bir süreyi kapsıyor ama ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın söylemine katılıyorum. Yabancı sayısını azaltmamız ve Türk futbolcuların önünü açmak için yerli sayısını artırmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan sonraki konu ve vazife Kulüpler Birliği'nde. Kulüpler Birliği bunu kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Kulüplerin yabancı oyuncularla sözleşmeleri var, hep beraber konuşmak lazım."