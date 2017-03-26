Bursaspor'dan 8-1'lik prova
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BURSASPOR'DAN 8-1'LİK PROVA

Bursaspor'dan 8-1'lik prova

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Bursaspor, 21 Yaş Altı Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 8-1 kazandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Bursaspor, 21 Yaş Altı Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 8-1 kazandı.

Özlüce Tesisleri'nde oynanan maçta Bursaspor'un gollerini Sinan Bakış (2), Sercan Yıldırım (2), Batalla, Onur Atasayar, Rüştü Hanlı ve Del Valle attı. 21 Yaş Altı Takımı'nın tek golü ise Hürrem Akkuş'dan geldi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Jovic ve Stancu, yan sahada ayrı çalışma yaparken, Emre Taşdemir ile Erdem Özgenç ise kondisyon salonunda çalıştı.

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