"GEÇEN HAFTADAN DAHA AVANTAJLIYIZ"

Ankaragücü’nün Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli oyunculardan Korcan Çelikay ve takımı adına tek golü atan Kenan Özer, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

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Ankaragücü’nün Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli oyunculardan Korcan Çelikay ve takımı adına tek golü atan Kenan Özer, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Korcan Çelikay: “Geçen haftadan daha avantajlıyız”

“Öncelikle stadı dolduran binlerce taraftarımıza teşekkür etmemiz lazım. Onlar bize ne kadar destekte bulunuyorsa biz de o kadar motive oluyoruz” diyerek sözlerine başlayan ve yaptığı kurtarışlar ile maça damgasını vuran kaleci Korcan Çelikay, maçı şu şekilde değerlendirdi:

“Menemen karşısında berabere kalmış olabiliriz ama rakibimiz yenildi. Bu sayede puan farkı 4’e çıktı. Avantajımızı sürdürüyoruz. Hatta geçen haftadan daha avantajlı duruma geldik. Son 5 maçta, en iyi puanı alıp şampiyonluğa ulaşacağız. Herhangi bir sıkıntı veya sorun yok. Hiç kimsenin endişesi olmasın, şampiyon olacağız.”

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Kenan Özer: “Böyle maçlarda yenemiyorsan, yenilmeyeceksin”

Yaklaşık 25 metreden attığı gol ile takımın tek sayısına imza atan başarılı oyuncu Kenan Özer, “Bugünden sonra golleri kimin attığından çok, alınacak 3 puanlar önemli. Biz şampiyonluğa odaklandık. Böyle maçlarda yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Şu an için avantajın yarısını aldık diyelim. Bugüne kadar oynadığımız en iyi takımlardan biriyle oynadık ve 1 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. “ dedi.

Ankaragücü taraftarlarının şampiyonluğu hak ettiğini belirten Kenan Özer, “Haftaya oynayacağımız Bugsaşspor takımı, düşmemek için tabiri caizse canını yüreğine takmış bir halde karşımıza çıkacak. Şampiyonluk yolunda bizim de onlar kadar 3 puana ihtiyacımız var. Taraftarlarımız şampiyonluğu hak ediyor. “

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