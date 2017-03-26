İSMET TAŞDEMİR: "PUAN FARKINI 4'E ÇIKARMAK ÖNEMLİ"

Maçın ardından Klasspor mikrofonlarına konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Menemen Belediyespor karşısında alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

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Ankaragücü, Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak en yakın rakibi Gümüşhanespor’un puan kaybetmesiyle farkı 4’e çıkardı. Maçın ardından Klasspor mikrofonlarına konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Menemen Belediyespor karşısında alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Alınan 1 puanın değerli olduğunu belirten Taşdemir, “Kazansaydık avantajımızı çok yukarıya taşıyacaktık. Kaybetseydik de sıkıntı olabilirdi. 3 puan fark varken Gümüşhane ile ikili averajımızın kötü olması nedeniyle problem çıkma tehlikesi vardı, bugünkü 1 puan şampiyonluk yolunda iyi oldu. “ dedi.

“Yenebilirdik de yenilebilirdik de”

Bugün üzüldüğüm tek tarafın stadyumu dolduran taraftarlara galibiyeti hediye edememek olduğunu söyleyen Taşdemir, “Gittiğimiz yolda, avantajımızı sağlamlaştırmak istiyorduk ama olmadı. Yalnız son 5 haftaya 4 puan farkla girmek de önemli. Bugün çok farklı da kazanabilirdik, golü yedikten sonra devreye 3-1 mağlubiyetle de gidebilirdik. Gol pozisyonu yüksek ama gol kısırlığı olan bir maç oldu. “ diye konuştu.

Foto Albümü Ankaragücü:1 - Menemen Bld:1 (26.03.2017) 8 FOTO

Bugsaşspor maçının önemi

Gelecek hafta Bugsaşspor karşısında alınacak 3 puanın şampiyonluk yolunu açabileceğini kaydeden Taşdemir, “Lig artık 5 haftaya sıkıştı. Önümüzdeki hafta, şampiyonluğa oynayan iki ekipte düşmemeye oynayan takımlarla oynayacak. Fikstür avantajımız var diyebiliriz ama maçlar zorlu geçecek. Gelecek hafta Bugsaş karşısında galip gelebilirsek gittiğimiz yolu perçinleriz. “ ifadesini kullandı.

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