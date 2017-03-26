İsmet Taşdemir: "Puan farkını 4'e çıkarmak önemli"
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İSMET TAŞDEMİR: "PUAN FARKINI 4'E ÇIKARMAK ÖNEMLİ"

Maçın ardından Klasspor mikrofonlarına konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Menemen Belediyespor karşısında alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

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Ankaragücü, Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak en yakın rakibi Gümüşhanespor’un puan kaybetmesiyle farkı 4’e çıkardı. Maçın ardından Klasspor mikrofonlarına konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Menemen Belediyespor karşısında alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Alınan 1 puanın değerli olduğunu belirten Taşdemir, “Kazansaydık avantajımızı çok yukarıya taşıyacaktık. Kaybetseydik de sıkıntı olabilirdi. 3 puan fark varken Gümüşhane ile ikili averajımızın kötü olması nedeniyle problem çıkma tehlikesi vardı, bugünkü 1 puan şampiyonluk yolunda iyi oldu. “ dedi.

“Yenebilirdik de yenilebilirdik de”

Bugün üzüldüğüm tek tarafın stadyumu dolduran taraftarlara galibiyeti hediye edememek olduğunu söyleyen Taşdemir, “Gittiğimiz yolda, avantajımızı sağlamlaştırmak istiyorduk ama olmadı. Yalnız son 5 haftaya 4 puan farkla girmek de önemli. Bugün çok farklı da kazanabilirdik, golü yedikten sonra devreye 3-1 mağlubiyetle de gidebilirdik. Gol pozisyonu yüksek ama gol kısırlığı olan bir maç oldu. “ diye konuştu.

Bugsaşspor maçının önemi

Gelecek hafta Bugsaşspor karşısında alınacak 3 puanın şampiyonluk yolunu açabileceğini kaydeden Taşdemir, “Lig artık 5 haftaya sıkıştı. Önümüzdeki hafta, şampiyonluğa oynayan iki ekipte düşmemeye oynayan takımlarla oynayacak. Fikstür avantajımız var diyebiliriz ama maçlar zorlu geçecek. Gelecek hafta Bugsaş karşısında galip gelebilirsek gittiğimiz yolu perçinleriz. “ ifadesini kullandı. 

 

 

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3
Koroma
26 Mart 201722:08
Osmanlinin adini hatirlayan varmi? Sehir oyle degil boyle sallanir iste Ankaragucu ve Ankaraguclu farki..sahadada tribundede Kralina basariz..Alternatifi birakin gercek Dev uyandi ona destek verin. Ankaranin adini ancak Ankaragucu yuceltir ..Sampiyon olsun verin Belediyenin tam maddi destegini Super ligide sallasin Ankaragucum
2
Ankara Ruzgari
26 Mart 201721:53
Kalan maclardan 13 puan cikaracagiz ve hakettigimiz ipi gogusleyecegiz insallah.Hatta haftaya Gumushane Tokati yenemez diyorum.Bundan sonra acilacak her puan Gumushaneyi moralman bitirir. Zaten ligi bitirecek moral kuvvetleride kalmadigi ortada. Temkinli olun risk almaya gerek yok bizim lig tecrubesi yuksek bir ekibimiz var bu isi basladigimiz gibi bitirecegiz Allah izin verirse. Heyecan dorukta Sampiyonluk turunu bekleyemiyoruz bile..
1
Sivri
26 Mart 201721:24
Hocam biz inandik bu sene o sene dedik insallah oyle olacak. Bugun her puan Gunushanenin maglubiyetiyle iyi puan olurdu hatta puanda cikaramayabilirdik ama cok sukur yinede 1 puanla bu hafta yine en karli biz ciktik ..oyuncularin uzerinde son haftalar baskisi haliyle olacak ama biz sonuna kadar arkalarindayiz. Bu sene o sene..
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