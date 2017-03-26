OSMANLISPOR, HAMZAOĞLU İLE İLK MAÇTA GÜLEMEDİ!

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’la yaptığı maçla değerlendiren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sahadan 2-1’lik skorla yenik ayrıldı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip Boluspor, Ramazan Sal'ın kazanılan köşe vuruşu sonrası attığı kafa golüyle 35. dakikada 1-0 öne geçti. Andre Santos'un 45. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran TFF 1. Lig temsilcisi, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Osmanlıspor, 82. dakikada Rusescu ile farkı bire indirdi ve skor 1-2 oldu. Golün ardından rakibe baskısını iyiden iyiye artıran Mor-Sarılı ekipte Maher'in, 89. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü. 90. dakikada Tisdell'in kullandığı köşe atışında, Rusescu'nun kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. Başkent temsilcisinin son dakikalardaki beraberlik çabası sonuçsuz kaldı ve Boluspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
OSMANLISPOR FK 1-2 BOLUSPOR
Stat: Yenikent Osmanlı Stadı
Hakemler: Burak Pakkan, Ejder Yapıcı, Utku Tunavelioğlu
Osmanlıspor FK: Karcemarskas (Eyüp Türkaslan), Aykut Demir (Szukala), Regattin (Sinan Kurt), Mehmet Güven, Webo (Maher), Delarge (Carlos), Rusescu, Umar (Tisdell), Vaclav (Numan Çürüksu), Tiago (Koray Altınay), Muhammed Bayır.
Boluspor: Melih Ağa, Furkan Şeker (Jansen), Renato, Ramazan Sal, Cengiz Meraş, Özgür İleri, Kadir Bekmezci, Dos Santos (Fatih Turan), Sinan Yılmazer (Necati Yakuplar), Akabueze, Poepon (Mücahit Özkul).
Goller: Dk. 35 Ramazan Sal, Dk. 45 Andre Santos (Boluspor), Dk. 82 Raul Rusescu (Osmanlıspor FK)