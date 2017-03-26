Spor Toto 2. Lig'de toplu sonuç
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SPOR TOTO 2. LİG'DE TOPLU SONUÇ

Spor Toto 2. Lig'de toplu sonuç

Spor Toto 2. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

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Spor Toto 2. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Fatih Karagümrük-Nazilli Belediyespor: 2-1

Kocaeli Birlikspor-Kahramanmaraşspor: 0-3

Ofspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

Sivas Belediyespor-Hacettepe: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: 2-4

Anadolu Üsküdar 1908-Zonguldak Kömürspor: 0-2

Fethiyespor-İstanbulspor: 1-2

Bucaspor- Konya Anadolu Selçukspor: 0-0

Kırmızı Grup:

MKE Ankaragücü-Menemen Belediyespor: 1-1

Hatayspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Karşıyaka-Niğde Belediyespor: 5-0

Kırklarelispor-Sarıyer: 1-0

İnegölspor-Tokatspor: 5-1

Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor: 3-0

Tuzlaspor-BUGSAŞ Spor: 0-0

Kayseri Erciyesspor-1461 Trabzon: 2-0

Aydınspor 1923-Eyüpspor: 1-1
 
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