SPOR TOTO 2. LİG'DE TOPLU SONUÇ

Spor Toto 2. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Fatih Karagümrük-Nazilli Belediyespor: 2-1
Kocaeli Birlikspor-Kahramanmaraşspor: 0-3
Ofspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Sivas Belediyespor-Hacettepe: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: 2-4
Anadolu Üsküdar 1908-Zonguldak Kömürspor: 0-2
Fethiyespor-İstanbulspor: 1-2
Bucaspor- Konya Anadolu Selçukspor: 0-0
Kırmızı Grup:
MKE Ankaragücü-Menemen Belediyespor: 1-1
Hatayspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Karşıyaka-Niğde Belediyespor: 5-0
Kırklarelispor-Sarıyer: 1-0
İnegölspor-Tokatspor: 5-1
Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor: 3-0
Tuzlaspor-BUGSAŞ Spor: 0-0
Kayseri Erciyesspor-1461 Trabzon: 2-0
Aydınspor 1923-Eyüpspor: 1-1