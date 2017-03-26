MKE Ankaragücü 1 - Menemen Bel. 1
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MKE ANKARAGÜCÜ 1 - MENEMEN BEL. 1

MKE Ankaragücü 1 - Menemen Bel. 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında MKE Ankaragücü ile Menemen Bel. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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MKE Ankaragücü 1 - Menemen Bel. 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında MKE Ankaragücü ile Menemen Bel. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun, Cenk Kaplan, Mehmet Taşçı, Ferhat Çulcuoğlu, Ömer Bozan (68' Muharrem Ozan Cengiz), Muhammed Gönülaçar, Harun Aydın, Erhan Şentürk (77' Hurşit Taşcı), Kenan Özer (88' Enes Kubat)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu, Murat Erdemir, Veli Çetin, Mehmet Dingil, Mustafa Şen, Samet Günhan (90' Efe Karaoğlu), Yasin Güreler, Haluk Türkeri, Mert Hakan Yandaş (85' Erman Kılıç), Alberk Koç (46' Serkan Çalık)

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Murat Özcan, Bahtiyar Birinci, Deniz Turgut, Serkan Ergün

Goller: DK 18: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 35: Hikmet Balioğlu (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 24: Cenk Kaplan (MKE Ankaragücü), DK 45: Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü), DK 45: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 54: Yasin Güreler (Menemen Bel.), DK 90: Haluk Türkeri (Menemen Bel.)

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