İnegölspor 5 - Tokatspor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında İnegölspor ile Tokatspor İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 5-1 kazandı.
İnegölspor: Şener Özcan, Recep Yılmaz, Lider Koç (78' Mustafa Vargel), Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Oğuz Kocabal (74' Hamit Yıldırım), Hacı Mustafa Karabulut, Emrah Dağ, Raif Demir, Hakkı İsmet Şimşek (72' Ömürcan Yıldırımlı), Emre Okur
Teknik Direktör: Ergün Penbe
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Tokatspor: Atacan Öztürk, Hakan Albayrak, Haluk Ulaşoğlu, Erdi Zengin, Gökalp Seçal, Serdar Eylik (77' Ekrem Sarıçam), Semih Beyaz (54' Eser Yayla), Tolgahan Erbay, Serkan Gürses, Ufuk Buncukçu, Ferhat Duman (43' Emrah Metoğlu)
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
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Hakem: Yiğit Arslan, Can Savaşan, Uğur Erdoğan, Emre Abar
Goller: DK 19: Raif Demir (İnegölspor), DK 45: Emre Okur (İnegölspor), DK 56: Raif Demir (İnegölspor), DK 70: Emre Okur (İnegölspor), DK 83: Eser Yayla (Tokatspor), DK 90: Hacı Mustafa Karabulut (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Erdi Zengin (Tokatspor), DK 72: Emre Okur (İnegölspor), DK 90: Hakan Albayrak (Tokatspor)
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