Fatih Karagümrük 2 - Nazilli Belediyespor 1
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FATİH KARAGÜMRÜK 2 - NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1

Fatih Karagümrük 2 - Nazilli Belediyespor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Nazilli Belediyespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

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Fatih Karagümrük 2 - Nazilli Belediyespor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Nazilli Belediyespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Ömercan Öndaş, Hüseyin Öztürk, Taner Yıldız (90' Batuhan Ergün), Burak Göksel (87' Ercüment Eray Ataklı), Eren Taşkın (80' Erkan Sancar), Muhammed Akarslan, Denis Taşkesen, Mert Somay

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Nazilli Belediyespor: Metin Uçar, Ayhan Tuna Üzümcü, Sabri Turgut, Yüksel Kayaalp, Ali Akburç, Zafer Özden (84' Mehmet Ersavaş), Hakan Duran, Fatih Üge (77' Gürhan Gürsoy), Mert Çakar, Abdulkadir Kaplan, Semih Ergül (69' Mert Çapar)

Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem

Hakem: Özgüç Türkalp, Muhammet Yumak, Abdullah Bora Özkara, Özer Özden

Goller: DK 61: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 89: Taner Yıldız (Fatih Karagümrük), DK 90: Mert Çakar (Nazilli Belediyespor)

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