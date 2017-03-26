Kütahyaspor 1 - Sancaktepe Bel. 1
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KÜTAHYASPOR 1 - SANCAKTEPE BEL. 1

Kütahyaspor 1 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Kütahyaspor ile Sancaktepe Bel. Dumlupınar Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kütahyaspor 1 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Kütahyaspor ile Sancaktepe Bel. Dumlupınar Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kütahyaspor: Süleyman Kasap, Muammer Erdoğdu, Yener Şerif Boz, Osman Bozdağ, Orhun Öztürk (56' Ömer Faruk Boz), Serkan Esen (75' Abdülkerim Kılıç), Ahmet Üner, Derviş Hüseyin Güner, Oğuzhan Demirer (87' Emre Gürbüz), İhsan Uğur Göktaş, Aykut Çakay

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erdinç Kedikli, Alaattin Hamza Ok (86' Anıl Gir), Bahadır Erol, Samet Akaydın, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Ersin Aslantoğ (76' Selim Kayacı), Caner Solmaz, İrfan Akgün, İlker Avşar (76' Nuri Kaya)

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Erkan Engin, Murat Taşçıkar, Suat Güz, Müjdat Duman

Goller: DK 71: Muammer Erdoğdu (Kütahyaspor), DK 90: Erdinç Kedikli (Sancaktepe Bel.)

Sarı Kartlar: DK 29: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 32: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.), DK 33: Derviş Hüseyin Güner (Kütahyaspor), DK 45: Osman Bozdağ (Kütahyaspor), DK 47: Erdinç Kedikli (Sancaktepe Bel.), DK 85: Oğuzhan Demirer (Kütahyaspor)

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