Tuzlaspor 0 - Bugsaş Spor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Tuzlaspor ile Bugsaş Spor Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tuzlaspor: Bekir Demircan, Bülent Uzun, Ferhat Çoban, Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Doğan Ateş (69' Şahin Aygüneş), Muharrem Efe (82' Gökcan Kaya), Tuncay Fındıkçı, Sadık Baş, Kıvanç Salihoğlu (46' Tolunay Yurtseven), Ozan Papaker
Teknik Direktör: Ümit Davala
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Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Murat Cömert, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Selman Sevinç (73' Raşit Sevindir), Mikail Koçak, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Akman, Yavuz Koç (46' Erbay Eker), Şahin Fıstıkcı (85' Arif Çoban)
Teknik Direktör:
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Hakem: Oktay Taş, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç, Semih Kurt
Sarı Kartlar: DK 22: Cebrail Karayel (Bugsaş Spor), DK 60: Erbay Eker (Bugsaş Spor), DK 74: Tuncay Fındıkçı (Tuzlaspor)
Kırmızı Kartlar: DK 36: Cebrail Karayel (Bugsaş Spor), DK 76: Tuncay Fındıkçı (Tuzlaspor)
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