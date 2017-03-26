Keçiörengücü son dakikada güldü
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KEÇİÖRENGÜCÜ SON DAKİKADA GÜLDÜ

Keçiörengücü son dakikada güldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Keçiörengücü ile Büyükçekmece Tepecikspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-1 kazandı.

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Keçiörengücü 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Keçiörengücü ile Büyükçekmece Tepecikspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-1 kazandı.

Keçiörengücü: Egemen Gençalp, Kerem Gülbahar, Bora Yelken, Yasin Palaz, Mehmet Kuruoğlu, Mehmet Besler (65' Ayhan Gürbüz), Hüseyin Kar (55' Ahmet Güven), Umut Pusat (75' Muhammet Yılmaz), Uğur Utlu, Timur Kosovalı, Yıldıray Koçal

Teknik Direktör: Nihat Balan

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Caner Bulut, Semih Kaya, Soner Ergençay, Gökhan Çakır (88' Recep Onur Çelik), Halil Çelik (76' Burak Sarı), Recep Metin, Ömer Yalçın, Gökhan Aydaş (65' Ertan Koç)

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Hakem: Burak Şeker, Baki Yiğit, Ali Can Alp, Alper Oran

Goller: DK 11: Yıldıray Koçal (Keçiörengücü), DK 24: Gökhan Aydaş (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Ahmet Güven (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 33: Timur Kosovalı (Keçiörengücü), DK 34: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 45: Gökhan Çakır (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 87: Kerem Gülbahar (Keçiörengücü), DK 87: Cemal İşleyen (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 90: Ertan Koç (Büyükçekmece Tepecikspor)
 

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