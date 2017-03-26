KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1

Keçiörengücü 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Keçiörengücü ile Büyükçekmece Tepecikspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-1 kazandı.
Keçiörengücü: Egemen Gençalp, Kerem Gülbahar, Bora Yelken, Yasin Palaz, Mehmet Kuruoğlu, Mehmet Besler (65' Ayhan Gürbüz), Hüseyin Kar (55' Ahmet Güven), Umut Pusat (75' Muhammet Yılmaz), Uğur Utlu, Timur Kosovalı, Yıldıray Koçal
Teknik Direktör: Nihat Balan
Haberleri İstatistikleri
Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Caner Bulut, Semih Kaya, Soner Ergençay, Gökhan Çakır (88' Recep Onur Çelik), Halil Çelik (76' Burak Sarı), Recep Metin, Ömer Yalçın, Gökhan Aydaş (65' Ertan Koç)
Teknik Direktör: Armağan Turhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Şeker, Baki Yiğit, Ali Can Alp, Alper Oran
Goller: DK 11: Yıldıray Koçal (Keçiörengücü), DK 24: Gökhan Aydaş (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Ahmet Güven (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: DK 33: Timur Kosovalı (Keçiörengücü), DK 34: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 45: Gökhan Çakır (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 87: Kerem Gülbahar (Keçiörengücü), DK 87: Cemal İşleyen (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 90: Ertan Koç (Büyükçekmece Tepecikspor)
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