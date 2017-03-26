ERZİN BELEDİYESPOR 4 - GÖLCÜKSPOR 1

Erzin Belediyespor 4 - Gölcükspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Erzin Belediyespor ile Gölcükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erzin Belediyespor 4-1 kazandı.
Erzin Belediyespor: Cüneyt Çelik (29' Ömer Kavurkacı), Metin İlhan, Yücel Candemir (85' Umut Koray Öz), Emre Keleşoğlu, Okan Saraçoğlu, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Tuncer Baysal, Yılmaz Lüle (80' Serdar Sudun), Fatih Uyar, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Ali Toprak
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Gölcükspor: İlyas Türengül, Fatih Yiğen, Kaan Kılcı, Mehmet Sayan, Ahmet Özer, Onur Özcan, Sedat Cengiz, Berke Bıyık, Yunus Özdemir, Sami İzcican (46' Ömer Çetinbaş), Cemal Doğu (53' Emre Kart)
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
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Hakem: Hüseyin Çiftsüren, Selman Timur, Eren Özçelik, Barış Akdağ
Goller: DK 4: Şahin Tüter (Erzin Belediyespor), DK 20: Berke Bıyık (Gölcükspor), DK 37: Onur Özcan (Erzin Belediyespor), DK 45: Şahin Tüter (Erzin Belediyespor), DK 90: Samed Ali Kaya (Erzin Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 8: Tuncer Baysal (Erzin Belediyespor), DK 45: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 71: Metin İlhan (Erzin Belediyespor), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor)
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