VAN BŞB 2 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 1

Van BŞB 2 - Anagold 24Erzincanspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Van BŞB ile Anagold 24Erzincanspor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 2-1 kazandı.
Van BŞB: Okan Karabulut, Abdullah Temircan, İsmail Türkaslan, Gürol Karataş, Salih Tunar, Ali Kurt (77' Uğur Yağmakan), Nihat Yılmaz (80' Feyyaz Belen), Medeni Bingöl, Gökhan Öztürk, Mehmet Şirin Soydan, Berkay Yüksel
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Ömer Serbest, Umut Doğru, Ahmet Kaan Ergün (50' Bilal Atmaca), Safa Yıldırım, Erdi Kasapoğlu, Oğuz Küçük, Cebrail Serçek, Yasin Dülger (79' Cenk Sarıtaş), Atilla Aybars Garhan, Ali Han Tunçer (46' Sefa Küpeli)
Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hidayet Yasir Çimen, Engin Gökçe, Recep Ekin, Mahmut Bozkır
Goller: DK 22: Ali Han Tunçer (Anagold 24Erzincanspor), DK 52: Gökhan Öztürk (Van BŞB), DK 87: Berkay Yüksel (Van BŞB)
Sarı Kartlar: DK 34: Salih Tunar (Van BŞB), DK 49: Mehmet Şirin Soydan (Van BŞB), DK 54: Berkay Yüksel (Van BŞB), DK 59: Yasin Dülger (Anagold 24Erzincanspor), DK 79: Nihat Yılmaz (Van BŞB), DK 80: Cebrail Serçek (Anagold 24Erzincanspor)
Kırmızı Kartlar: DK 49: Ahmet Burgaz (Anagold 24Erzincanspor), DK 59: Salih Tunar (Van BŞB)
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