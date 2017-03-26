Kocaelispor 0 - Çorum Bel. 2
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KOCAELİSPOR 0 - ÇORUM BEL. 2

Kocaelispor 0 - Çorum Bel. 2

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Kocaelispor ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çorum Bel. 2-0 kazandı.

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Kocaelispor 0 - Çorum Bel. 2

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Kocaelispor ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 2-0 kazandı.

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Burak Özbakır, Hamza Mutlu (69' Özgür Sürekçi), Sefa Narin, Burak Süleyman (85' Mehmet Avcı), Mert Yavuz (78' İshak Kurt), Kadir Gezer, Oğuzhan Türkmen

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Yakup Kayış, Hüseyin Erol, İmam Almas, Selim Dilli (85' Çağrı Tekin), Sebahattin Usta (90' Ufuk Arslan), Tahir Kurtuluş, Ali Kemal Başaran, Salim Uzun (65' Emrullah Kokoç), Yeldar Yamaç, Mertcan Aktaş

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Önder Çalış, Sinan Bilen, Mustafa Cüneyd Çalışkan

Goller: DK 51: Sebahattin Usta (Çorum Bel.), DK 73: Yeldar Yamaç (Çorum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 22: Yeldar Yamaç (Çorum Bel.), DK 40: Ali Keten (Kocaelispor), DK 49: Can Emre Yücel (Kocaelispor), DK 50: Ali Kemal Başaran (Çorum Bel.), DK 50: Kadir Gezer (Kocaelispor), DK 57: Hamza Mutlu (Kocaelispor), DK 76: Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor), DK 90: Kadir Öğe (Kocaelispor)

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