Kartalspor 0 - Altay 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARTALSPOR 0 - ALTAY 1

Kartalspor 0 - Altay 1

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Kartalspor ile Altay Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.

249 Okunma

Kartalspor 0 - Altay 1

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Kartalspor ile Altay Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.

Kartalspor: Ender Kaya, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Recep Yaşar, Dündar Denizhan (64' Furkan Çarkçı), Yasin Şahan, Tulga Balcı, Muhammet Ocak (56' Aytek Öktem), Tahsin Hacımustafaoğlu (67' Görkem Güven)

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Erhan Kurt, Hikmet Yiğit Yöney, İhsan Furkan Deniz, Necdet Kaba, Halil Karataş, Halil Yılmaz (63' Emre Hasan Balcı), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (77' Hüsamettin Yener), Abdülkadir Akyıldız (89' Yolcu Mansız)

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Hakem: Bilal Köseoğlu, Mustafa Gül, Hasan Erdoğan, Tuğrul Akkoyun

Gol: DK 53: Murat Uluç (Altay)

Sarı Kart: DK 84: Tulga Balcı (Kartalspor)

﻿

Kartalspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbol: Haftanın programı
PFDK ceza yağdırdı
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Altay 1 - Kocaelispor 1
Altay 1 - Kocaelispor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿