Kartalspor 0 - Altay 1
TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Kartalspor ile Altay Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.
Kartalspor: Ender Kaya, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Recep Yaşar, Dündar Denizhan (64' Furkan Çarkçı), Yasin Şahan, Tulga Balcı, Muhammet Ocak (56' Aytek Öktem), Tahsin Hacımustafaoğlu (67' Görkem Güven)
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
Haberleri İstatistikleri
Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Erhan Kurt, Hikmet Yiğit Yöney, İhsan Furkan Deniz, Necdet Kaba, Halil Karataş, Halil Yılmaz (63' Emre Hasan Balcı), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (77' Hüsamettin Yener), Abdülkadir Akyıldız (89' Yolcu Mansız)
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bilal Köseoğlu, Mustafa Gül, Hasan Erdoğan, Tuğrul Akkoyun
Gol: DK 53: Murat Uluç (Altay)
Sarı Kart: DK 84: Tulga Balcı (Kartalspor)
Fikstürü - Puan Durumu