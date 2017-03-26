Sivas Belediyespor 3 - Hacettepe Spor 1
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SİVAS BELEDİYESPOR 3 - HACETTEPE SPOR 1

Sivas Belediyespor 3 - Hacettepe Spor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Sivas Belediyespor ile Hacettepe Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 3-1 kazandı.

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Sivas Belediyespor 3 - Hacettepe Spor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Sivas Belediyespor ile Hacettepe Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 3-1 kazandı.

Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Adem Gökçe, Nuri Melih Mursal, Seyid Ahmet Han, Tolga Tekin (80' Ali Aydın), Ozan Kılıçoğlu (78' Onur Bektaş), Abdurrahman Kuyucu (60' İsmail Bulut), Tunay Acar, Yakup Yiğit, Mehmet Uğur Tülümen, Niyazi Batuhan Salman

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Orhan Evci, Taylan Antalyalı, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Yıldırım Mert Çetin, Mahmut Bilir, Kadir Arı (77' Onur Erdem Günel), Mehmet Bektaş (55' Onur Uslucan), Volkan Kılıç (30' Serdarcan Eralp), Mehmet Tuğrul Başkan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Nurettin Taşkesen, Gürcan Dönmez, Barkın Kara

Goller: DK 4: Niyazi Batuhan Salman (Sivas Belediyespor), DK 17: Abdurrahman Kuyucu (Sivas Belediyespor), DK 66: Yakup Yiğit (Sivas Belediyespor), DK 69: Onur Uslucan (Hacettepe Spor)

Sarı Kartlar: DK 45: Orhan Evci (Hacettepe Spor), DK 58: Adem Gökçe (Sivas Belediyespor), DK 68: İsmail Bulut (Sivas Belediyespor)

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