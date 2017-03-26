Kocaeli Birlik Spor 0 - K.Maraşspor 3
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KOCAELİ BİRLİK SPOR 0 - K.MARAŞSPOR 3

Kocaeli Birlik Spor 0 - K.Maraşspor 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile K.Maraşspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı K.Maraşspor 3-0 kazandı.

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Kocaeli Birlik Spor 0 - K.Maraşspor 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile K.Maraşspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K.Maraşspor 3-0 kazandı.

Kocaeli Birlik Spor: Fatih Öztürk (44' Ahmet Önal), Uğur Daşdemir, Emre Balak, Burak Keskin, Gökhan Meral, Alp Ergin (85' Mutlu İlengöz), Kürşat Aydın, Turgay Gölbaşı, Umut Kaya, Aydın Çetin, Mehmet Gürkan Öztürk (60' Uğur Işıkal)

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

K.Maraşspor: Mesut Balkan, Evren Kilarcı, Evren Horozal, Yusuf Onur Arıkan, Hayrettin Cengiz, Fatih Şen (86' Yusuf Emre Kasal), Eser Akbaş, Barış Çiçek (90' Fatih Bozok), Devrim Taşkaya (73' Uğur Erdoğan), Yakup Ramazan Zorlu, Serbay Yağız

Teknik Direktör: Mehmet Bulut

Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Bekir Yücel, Gökhan Özbulut

Goller: DK 42: Yusuf Onur Arıkan (K.Maraşspor), DK 88: Eser Akbaş (K.Maraşspor), DK 90: Yusuf Emre Kasal (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 67: Devrim Taşkaya (K.Maraşspor), DK 68: Yusuf Onur Arıkan (K.Maraşspor), DK 84: Evren Horozal (K.Maraşspor)

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