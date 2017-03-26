FETHİYESPOR 1 - İSTANBULSPOR 2

Fethiyespor 1 - İstanbulspor 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Fethiyespor ile İstanbulspor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.
Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Eray Açıkgöz, Mert Er Estik, Oğuzhan Yıldırım (84' Nurettin Çağlar), Oktay Pop (67' Hakan Kutlu), Samet Yeniceli, Aytaç Deniz, Hüseyin Atalay, Hüseyin Cihan Avcu, Emir Gökçe (61' Cemre Atmaca)
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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İstanbulspor: Umut Kaya, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Oğuzhan Yazıcı, Orhan Aktaş, Onur Kolay, İbrahim Yılmaz (78' Halil Çolak), Muhammed Demirci (70' İsmail Sarı), Muhsin Yıldırım, Zafer Şensoy, Yunus Emre Yalçın (80' Kubilay Aktaş)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Ahmet Şimşek, Özgür Ertem, Mustafa Murat Oğuz
Goller: DK 57: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 70: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 77: Cemre Atmaca (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: DK 21: Emir Gökçe (Fethiyespor), DK 21: Yalçın Kılınç (İstanbulspor), DK 45: Oğuzhan Yazıcı (İstanbulspor), DK 61: Oğuzhan Yıldırım (Fethiyespor), DK 90: Mert Er Estik (Fethiyespor)
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