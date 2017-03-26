Cizrespor 0 - Tekirdağspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

CİZRESPOR 0 - TEKİRDAĞSPOR 0

Cizrespor 0 - Tekirdağspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Cizrespor ile Tekirdağspor Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

169 Okunma

Cizrespor 0 - Tekirdağspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Cizrespor ile Tekirdağspor Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Arda Demiral, Süleyman Altuntaş, Kadir Demir, Emrah Günaydın, Onur Berber, Aykut Eren (46' İsmail Baydil), Doğukan Genç, Ali Karaağaç, Hüseyin Ateş (32' Vedat Aydın), Yusuf Duman (72' Umut Can Bahalı)

Teknik Direktör: İsmail Batur

Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Hakan Sayar, Mehmet Fırat Demir, Emre Fırtına (64' Hanefi Armut), Murat Çelik (89' Mehmet Demirözü), Kemal Özyurt (81' Ceyhun Elmas), Rıdvan Kasapoğlu

Teknik Direktör: Halil İbrahim Eren

Hakem: Eser Birinci, H. Mehmet Ekmekyermez, Fikret Ünal, Yakup Yel

Sarı Kartlar: DK 19: Volkansel Yalçın (Tekirdağspor), DK 20: Kemal Özyurt (Tekirdağspor), DK 44: Süleyman Altuntaş (Cizrespor), DK 55: Kadir Demir (Cizrespor), DK 77: Hanefi Armut (Tekirdağspor), DK 87: İsmail Baydil (Cizrespor)

﻿

Cizrespor - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbol: Haftanın programı
PFDK ceza yağdırdı
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Gölcükspor 2 - Cizrespor 1
Tekirdağspor 0 - Ankara Demirspor 3
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿