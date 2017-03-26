CİZRESPOR 0 - TEKİRDAĞSPOR 0

Cizrespor 0 - Tekirdağspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Cizrespor ile Tekirdağspor Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Arda Demiral, Süleyman Altuntaş, Kadir Demir, Emrah Günaydın, Onur Berber, Aykut Eren (46' İsmail Baydil), Doğukan Genç, Ali Karaağaç, Hüseyin Ateş (32' Vedat Aydın), Yusuf Duman (72' Umut Can Bahalı)
Teknik Direktör: İsmail Batur
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Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Hakan Sayar, Mehmet Fırat Demir, Emre Fırtına (64' Hanefi Armut), Murat Çelik (89' Mehmet Demirözü), Kemal Özyurt (81' Ceyhun Elmas), Rıdvan Kasapoğlu
Teknik Direktör: Halil İbrahim Eren
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Hakem: Eser Birinci, H. Mehmet Ekmekyermez, Fikret Ünal, Yakup Yel
Sarı Kartlar: DK 19: Volkansel Yalçın (Tekirdağspor), DK 20: Kemal Özyurt (Tekirdağspor), DK 44: Süleyman Altuntaş (Cizrespor), DK 55: Kadir Demir (Cizrespor), DK 77: Hanefi Armut (Tekirdağspor), DK 87: İsmail Baydil (Cizrespor)
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