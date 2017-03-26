KARACABEY BİRLİK 1 - KOZAN BEL.SK 1

Karacabey Birlik 1 - Kozan Bel.SK 1
TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Karacabey Birlik ile Kozan Bel.SK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Erhan Gözetlik, Yusuf Efil, Süleyman Baykuş, Gökhan Akıllı, Ali Serin (75' Hüseyin Korkmaz), Deniz Keskin, Alim Harlak (86' Nurullah Dağaşan), Muhammed Rıdvan Özdemir, Hurşut Meriç, Samet Taş (68' Süleyman Güneş)
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
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Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Altan Aksoy, Kadir Baylan, Rıdvan Türker, Yaşar Yılmaz, Abdulsamet Can, Yunus Emre Albayrak (50' Zeki Sinanoğlu), Mehmet Ali Can, Ercan Güneri (53' Burçak Özkanca), Özgür Akıncı (58' Özcan Dağ)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Türkoğlu, Kemal Şafak, Ünal Doğru, Kurtuluş Günçe
Goller: DK 70: Mehmet Ali Can (Kozan Bel.SK), DK 90: Muhammed Rıdvan Özdemir (Karacabey Birlik )
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