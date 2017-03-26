KARŞIYAKA 5 - NİĞDE BELEDİYESPOR 0

Karşıyaka 5 - Niğde Belediyespor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Karşıyaka ile Niğde Belediyespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 5-0 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk, Mustafa Aşan (80' Hakan Kuş), Ali Say, Okan Şahingöz (70' Muhammet Fatih Öztekin), Arif Cılak, Can Erdem (78' Ali Kemal Özkan)
Teknik Direktör: Taner Hancı
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Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz (46' Uğur Ayhan), Hakan Çevik, Alper Hamdi Bayraktar, İsmet Kavuştu, Ufuk Bayraktar, Aykut Yenen (46' Emin Yalın), Ardahan Gündoğdu, Caner Karuk, İbrahim Alan (70' Gökhan Özer)
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Tolga Dede, Nurettin Dinçer Demir, Necati Selçuk Şahin
Goller: DK 8: Can Erdem (Karşıyaka), DK 28: Okan Şahingöz (Karşıyaka), DK 66: Okan Şahingöz (Karşıyaka), DK 78: Onur Kıntaş (Karşıyaka), DK 90: Hakan Kuş (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: DK 7: Hakan Çevik (Niğde Belediyespor), DK 25: İsmet Kavuştu (Niğde Belediyespor), DK 45: Ardahan Gündoğdu (Niğde Belediyespor), DK 64: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka)
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