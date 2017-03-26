Hatayspor 1 - Etimesgut Bld. 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

HATAYSPOR 1 - ETİMESGUT BLD. 0

Hatayspor 1 - Etimesgut Bld. 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Hatayspor ile Etimesgut Bld. Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

174 Okunma

Hatayspor 1 - Etimesgut Bld. 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Hatayspor ile Etimesgut Bld. Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Ali Fırat Okur, Sadi Karaduman, Tolga Çavdar, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Taha Balcı, Caner Hüseyin Bağ (90' Tuncay Kılıç), Selim Ilgaz (18' Muhammed Burak Taşdemir)

Teknik Direktör: Ziya Barcı

Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Emrah Kiraz, Nuh Aşkın, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz (77' Mert Özyıldırım), Ziya Şakar, Halil İbrahim Can (83' Sefa Durmuş), Mehmet Atik, Halil İbrahim Cenik, Emre Öztürk (64' Mehmet Fuat Gölbaşı)

Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak

Hakem: Mert Güzenge, Ali Uğurtan Demirtaş, Ogün Kamacı, Burak Kalkandelen

Gol: DK 59: Yılmaz Özeren (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 26: Tolga Çavdar (Hatayspor), DK 45: Ziya Şakar (Etimesgut Bld.), DK 45: Onur Bulut (Etimesgut Bld.), DK 45: Ali Fırat Okur (Hatayspor), DK 45: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 45: Nuh Aşkın (Etimesgut Bld.), DK 45: Mesut Çaytemel (Hatayspor), DK 63: Mithat Yaşar (Hatayspor)

Kırmızı Kart: DK 45: Emrah Bozkurt (Etimesgut Bld.)

﻿

Hatayspor - Etimesgut Bld. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Hasan Kartal, Rizespor başkanlığına göz kırptı!
Futbol: Haftanın programı
PFDK ceza yağdırdı
5
"Ankara'da sadece stat değil, spor merkezi yapacağız"
10
Erdoğan: "19 Mayıs'ın yerine 40 bin kişilik stadyum"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿