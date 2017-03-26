HATAYSPOR 1 - ETİMESGUT BLD. 0

Hatayspor 1 - Etimesgut Bld. 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Hatayspor ile Etimesgut Bld. Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Ali Fırat Okur, Sadi Karaduman, Tolga Çavdar, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Taha Balcı, Caner Hüseyin Bağ (90' Tuncay Kılıç), Selim Ilgaz (18' Muhammed Burak Taşdemir)
Teknik Direktör: Ziya Barcı
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Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Emrah Kiraz, Nuh Aşkın, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz (77' Mert Özyıldırım), Ziya Şakar, Halil İbrahim Can (83' Sefa Durmuş), Mehmet Atik, Halil İbrahim Cenik, Emre Öztürk (64' Mehmet Fuat Gölbaşı)
Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Ali Uğurtan Demirtaş, Ogün Kamacı, Burak Kalkandelen
Gol: DK 59: Yılmaz Özeren (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Tolga Çavdar (Hatayspor), DK 45: Ziya Şakar (Etimesgut Bld.), DK 45: Onur Bulut (Etimesgut Bld.), DK 45: Ali Fırat Okur (Hatayspor), DK 45: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 45: Nuh Aşkın (Etimesgut Bld.), DK 45: Mesut Çaytemel (Hatayspor), DK 63: Mithat Yaşar (Hatayspor)
Kırmızı Kart: DK 45: Emrah Bozkurt (Etimesgut Bld.)
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