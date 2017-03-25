MİLLİLER, PORTEKİZ'İ DEVİRDİ

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri elit tur 4. Grup'taki ikinci maçında ev sahibi Portekiz'i 2-1 mağlup etti.

İlk karşılaşmada Polonya'ya 1-0 yenilen Türkiye, Capital do Movel Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 15. dakikada Jose Gomes'in golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen, Berkay Özcan'ın 82. ve 88. dakikalarda attığı gollerle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Grupta oynanan diğer maçta ise Hırvatistan, Polonya'yı 2-0 yendi.

Vedat İnceefe yönetimindeki milliler, gruptaki üçüncü ve son maçını 28 Mart Salı günü Hırvatistan ile yapacak.

Elit turda yer alan 28 ekip, dörderli 7 grupta mücadele ederken, gruplarını lider tamamlayan 7 takım, temmuz ayında Gürcistan'da organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nda yer almaya hak kazanacak. Ev sahibi Gürcistan, finallere direkt katılacak.