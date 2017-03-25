Genç milliler, Ermenistan'ı farklı yendi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇ MİLLİLER, ERMENİSTAN'I FARKLI YENDİ!

Genç milliler, Ermenistan'ı farklı yendi!

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elit tur 1. Grup'taki ikinci maçında Ermenistan'ı 6-0 mağlup etti.

198 Okunma

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elit tur 1. Grup'taki ikinci maçında Ermenistan'ı 6-0 mağlup etti. Grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Elit turda 1. Grup maçları Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde devam ediyor.

İkinci maçında Ermenistan'ı 6-0 yenen millilerin gollerini, 26. dakikada Atalay Babacan, 36. dakikada kendi kalesine Karen Hovhannisyan, 49. dakikada Yunus Akgün, 51. dakikada Hasan Ali Adıgüzel, 66. dakikada Malik Karaahmet ve 80. dakikada Umut Güneş attı.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Finlandiya'yı 4-1 yenen Türkiye, Ermenistan'ı da 6-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen milliler, mayıs ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Milliler, gruptaki son maçında 28 Mart Salı günü Almanya ile karşılaşacak.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Almanya, Finlandiya'yı 6-2 mağlup etti.

ETİKETLER
Ankaralı sporcu trafik kazası geçirdi
Gökmen Barış'ın acı günü
Adliyespor 1 - Maltepespor 1
Ankaragücü maç saatini bekliyor
Hacettepe'de moraller yerinde
İşte Adliyespor - Maltepespor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿