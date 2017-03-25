PINAR KARŞIYAKA RAHAT KAZANDI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 92-65 mağlup etti.
Müsabakaya Ponitka ve Muhammed Baygül’ün sayılarıyla etkili başlayan Pınar Karşıyaka ilk 5 dakikasını 15-10 önde bitirdiği periyodu 29-21 üstün tamamladı.
İkinci periyotta farkı 26 sayıya kadar (52-26) çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 52-31 önde bitirdi.
Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyotta 25. dakikayı 60-38 üstün geçen Pınar Karşıyaka, periyodu da 72-52 galip tamamladı.
Son periyotta aradaki farkı koruyan yeşil-kırmızılı ekip, son 5 dakikasına 83-60 önde girdiği müsabakada rakibini 92-65 yendi.
Karşılaşmanın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 19 sayı atan Summers oldu.
Pınar Karşıyaka: 92 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 65
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin
Pınar Karşıyaka: Green 13, Muhammed Baygül 9, Ponitka, Summers 19, Ponitka 11, Owens 8, Egemen Güven 6, Soner Şentürk 8, Petway 7, Erdi Gülaslan 5, Brown 6, Alp Karahan, Görkem Doğan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 13, Calloway, Mc Cauley 3, Uğur Dokuyan 2, Deniz Kılıçlı 11, Gagic 7, James Metecan Birsen 8, Klobucar 10, Markota 6, Ayberk Olmaz 5
1. periyot: 29-21
Devre: 52-31
3. periyot: 72-52